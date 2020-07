उमर अकमल के बैन की सजा 3 साल से घटाकर 18 महीने की गई, पाकिस्तान बोर्ड ने लगाया था प्रतिबंध

ये भी पढ़ें- उमर अकमल को 3 साल के लिए किया गया बैन, तो भड़क गए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, बोले- जल्दी डालो जेल में..

वनडे में अकमल के नाम 2 शतक और 20 अर्धशतक दर्ज है. उमर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था तो वहीं आखिरी टी-20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ साल 2019 में में खेला था. इस साल अप्रैल में उन्हें तीन साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था. मामले की अनुशासनात्मक सुनवाई के दौरान उन पर सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगा था.

- Umar Akmal's ban now is ONE Year and SIX months starting from date of provisional suspension (Feb 20).

This ban will run concurrently on both charges.