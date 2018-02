अंडर 19 वर्ल्ड कप : फाइनल में शुभमन के लिए क्या शुभ साबित होगा लाल रूमाल?

नई दिल्ली: अगर मोहिंदर अमरनाथ को आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा तो यह भी देखा होगा खेलते समय अमरनाथ हमेशा अपने पास एक लाल रंग का रूमाल रखते थे. अमरनाथ यह सोचते थे यह रूमाल उनके लिए लकी है. ऐसा ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी स्टीव वॉ भी करते थे. स्टीव वॉ जब बल्लेबाजी करते थे तब अपने पॉकेट में लाल रूमाल रखते थे. स्टीव वॉ ने अपने ऑटोबायोग्राफी “ out of my comfort zone ” में लिखा है 1993 में लीड्स के मैदान पर हुए इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में जब वह 60 पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रूमाल का इस्तेमाल करते थे फिर यह पारी शतकीय पारी में बदल गया था. इसके बाद स्टीव वॉ बल्लेबाजी करते वक्त लाल रूमाल रखते थे. स्टीव वॉ का यह भी कहना है कि लाल रूमाल टॉस के वक्त उनके लिए भी लकी साबित हुआ करता था.



क्या है शुभमन के लिए लाल रुमाल का राज

अब भारत के एक युवा खिलाड़ी के लिए यह लाल रूमाल लकी साबित हो रहा है. जिस खिलाड़ी की बात हो रही है वह है अंडर 19 वर्ल्ड कप शानदार बल्लेबाजी करने वाले सुभमन गिल. बल्लेबाजी करते वक्त गिल अपने कमर पास एक लाल रूमाल लटकाते हुए नज़र आते हैं. इस लाल रूमाल की राज जानने के लिए एनडीटीवी ने शुभमन गिल के पिता लखविंदर सिंह गिल से बात की. लखविंदर जी ने कहा कि लाल रूमाल शुभमन के लिए लकी है इसीलिए बल्लेबाजी करते वक्त वह अपने पास रखते हैं. लखविंदर जी ने कहा कि कुछ साल पहले शुभमन जब खराब फॉर्म में चल रहे थे तब एक मैच में वह अपने पॉकेट में सफ़ेद रंग का रूमाल रखा जिसके बाद वह शतक लगाया फिर अगले मैच में शुभमन ने लाल रंग का रूमाल रखा और उस मैच में भी शतक लगाने में कामयाब रहे. उस दिन से यह लाल रूमाल की सिलसिला जारी है. शुभमन के पिता ने कहा वह अपने बेटे के प्रदर्शन से काफी खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतेगी. शुभमन के पिता ने कहा सेमीफाइनल मैच के बाद थोड़ी देर के लिए शुभमन से उनकी बातचीत हुई थी उस के बाद नहीं हुई है क्योंकि शुभमन फायनल मैच लिए ज़ोरदार प्रैक्टिस कर रहे हैं.



अंडर 19 वर्ल्ड कप में शुभमन का प्रदर्शन

शुभमन अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अभी तक हुए मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन तीसरे स्थान पर हैं और अगर भारतीय बल्लेबाज़ों की बात की जाए तो शुभमन पहला स्थान पर है. शुभमन अभी तक पांच मैच खेलते हुए चार पारियों में 170 के करीब औसत से 341 रन बना चुके हैं जिसमें तीन अर्धशतक और एक शतक शामिल है. पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में शुभमन ने शतक लगाया था. अगर शुभमन के पूरी करियर पर नज़र डाली जाए तो शुभमन अब तक दो प्रथम श्रेणी मैच खेलते हुए करीब 61 की औसत से 245 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं और सात लिस्ट A मैच खेलते हुए हुए 35 से 247 बनाए हैं.



कुछ अन्य भारतीय खिलाड़ी भी अंधविश्वासी

सिर्फ अमरनाथ और शुभमन गिल नहीं कई और भारतीय खिलाड़ी भी इस तरह के अंधविश्वास को मानते थे. युवराज सिंह अपनी जन्म तारीख शुभ मानते थे इसीलिए उनकी जर्सी का नंबर 12 था. सौरभ गांगुली अपने गुरूजी का फोटो फील्डिंग करते वक्त अपने पास रखते थे. यह कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर जब बल्लेबाजी करते थे तो बायें पैर में पहले बैटिंग पैड पहनते थे.