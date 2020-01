Under19 World Cup: भारतीय जूनियरों ने भी न्यूजीलैंड को पीटा, अंडर19 वर्ल्ड कप के क्वार्टरफाइनल में पहुंचे

खास बातें डकवर्थ लुईस नियम से जीता भारत भारत की जीत हुई 44 रन से यशस्वी और दिव्यांश के नाबाद अर्द्धशतक

भारत ने शुक्रवार को यहां मैनगोंग ओवल मैदान पर खेले गए आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से 44 रनों से हरा जीत की हैट्रिक लगाई है. यह भारत की ग्रुप-ए में तीन मैचों में तीसरी जीत है. इससे पहले भारत ने श्रीलंका और फिर जापान को मात दी थी. बारिश के कारण यह मैच 23 ओवर प्रति पारी कर दिया गया. भारत ने 23 ओवरों में बिना किसी विकेट के लिए 115 रन बनाए. डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से अंपायरों ने न्यूजीलैंड को 193 रनों का लक्ष्य दिया. न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य के सामने 21 ओवरों में 147 रनों पर ढेर हो गई. इसी के साथ ही भारत ने क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उसका सामना कंगारुओं से होगा.

कीवी टीम के सिर्फ चार बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके. सलामी बल्लेबाज रहय मारियू ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए. दूसरे सलामी बल्लेबाज ओली व्हाइट ने 14 रनों का योगदान दिया. ओली के रूप में किवी टीम ने अपना पहला विकेट खोया. इसके बाद मारियू और फर्गस लेलमैन (31) ने टीम के लिए संघर्ष किया लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा सके. मारियू 83 और फर्गस 99 के कुल स्कोर पर आउट हो गए. इन लोगों के अलावा बैकहम व्हीलर ग्रीनॉल ने 13 रन बनाए.

कोई और बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को छू नहीं सका. भारत के लिए रवि बिश्नोई ने चार और अर्थव अंकोलेकर ने तीन विकेट लिए. कार्तिक त्यागी और सुशांत मिश्रा को एक-एक सफलता मिली. इससे पहले, लम्बे समय तक हुई बारिश के कारण यह मैच प्रति पारी 23 ओवर का कर दिया गया. बारिश आने तक भारत ने 21 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 107 रन बनाए थे.

इसके आगे खेलते हुए भारत ने अगले दो ओवर में आठ रन जोड़े. इसके बाद डकवर्थ-लुइस नियम के आधार पर न्यूजीलैंड को 192 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला. भारत की सलामी जोड़ी- यशस्वी जायसवाल 57 और दिव्यांश सक्सेना 52 रनों पर नाबाद लौटे. जायसवाल ने 77 गेंदों का सामना कर चार चौके और दो छक्के लगाए जबकि दिव्यांश ने 62 गेंदों पर छह चौके लगाए.

भारत लगातार दो मैच जीतकर ग्रुप-ए में अंकतालिका में शीर्ष पर है. न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है. न्यूजीलैंड अगर यह मैच जीत जाता तो वह सुपर लीग में पहुंच जाता लेकिन अब उसे जापान और श्रीलंका के मैच के ऊपर निर्भर रहना होगा.