वसीम जाफर विवाद में फंसे तो इरफान पठान आए सपोर्ट में, बोले- दुर्भाग्य है कि आपको..

कुंबले ने अपने ट्वीट में वसीम तुम्हारे साथ हूं, तुमने सही किया, दुर्भाग्य से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इसका नुकसान होगा जो तुम्हारे कोचिंग का लाभ नहीं उठा पाएंगे. कुंबले के बाद इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी ट्वीट किया. इरफान ने ट्वीट कर लिखा, 'दुर्भाग्य है कि तुम्हे यह सब बताना पड़ रहा है.' वसीम जाफर के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सचिन तेंदुलकर और गांगुली जैसे दिग्गज से इस बारे में बात करने की अपील भी की जा रही है.

Dear @sachin_rt@imVkohli@anilkumble1074@ImRo45



Will you all please speak up for Wasim Jaffer? If you need any help, I will draft the tweet for you, which you can copy- paste. Your action needs to be on Twitter, public, like during the farm protests.



I await your response. https://t.co/RuCYBRIFVh