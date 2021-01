भारतीय टीम की जर्सी पर ऋषभ पंत का दिया गया 'ऑटोग्राफ' हुआ वायरल, देखकर लोगों ने कहा- यूनिक है..'

एंजियोप्लास्टी के बाद सौरव गांगुली की हालत स्थिर, प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया

पंत ने अलग अंदाज में खुद का साइन किया है और साथ ही स्माइली भी शेय़र की है. अपने अलग तरह के साइऩ के लिए पंत सोशल मीडिया पर वाय़रल हो रहे हैं. फैन्स जमकर पंत के साइन और ऑटोग्रॉफ की बात कर रहे हैं, लोगों ने कमेंट में यह भी लिखा है कि जैसे पंत अपने बचपन में साइन करते थे वैसा ही यह साइन है. दूसरे यूजर ने पंत के साइन को देखकर लिखा, 'यूनिक है तुम तो यार'.

भारत की टीम अब 5 फरवरी से अपने घर पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी. भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली है. एक बार फिर पंत इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे.

What. Is. That. Smiley. @RishabhPant17 Ye kya banda hai yaar..only unique piece in the whole world he needs to be protected at all costs https://t.co/aRmxXotBPH