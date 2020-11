PAK vs ZIM 2nd T20I: अब्दुल कादिर के बेटे उसमान कादिर ने फेंकी रहस्यमयी गेंद, देखकर क्रिकेट वर्ल्ड हैरान..देखें Video

DC vs SRH: हैदराबाद के खिलाफ मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने प्यारे प्रशंसकों की तस्वीर शेयर की, खूब वायरल हो रही है Photo

Usman Qadir wanted to play for Australia but you love him anyway. That's cool.



What if he had wanted to play for India? — Dennis Pucovski (@DennisCricket_) November 8, 2020





How do you rate this googly from Usman Qadir?pic.twitter.com/K3PkN79Ef3 — ICC (@ICC) November 8, 2020

उसमान ने अबतक 11 फर्स्ट क्लास मैच में 13 विकेट तो वहीं लिस्ट ए में 21 मैच खेलते हुए अबतक कुल 21 विकेट ले चुके हैं. वहीं, अबतक अपने करियर में Usman Qadir ने 36 टी-20 मैच खेले हैं इस दौरान उनके नाम 34 विकेट दर्ज है. उसमान ऑस्ट्रेलिया की टी-20 लीग बीबीएल के लिए खेल चुके हैं. बीबीएल में वह पर्थ स्क्रोचर्स की ओर से खेलें हैं उन्होंने इस दौरान 7 मैच में 6 विकेट लिए हैं.

Usman Qadir has a good Googly and when to bowl that is imp. Bowled well today. — Mani ???????? (@ManiTweets14) November 8, 2020

बता दें कि उसमान कादिर (Usman Qadir) काफी समय से पाकिस्तान की टीम में शामिल होना चाहते थे. कुछ समय पहले ये भी कयास लग रहे थे कि यदि वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं जुड़ पाए तो वो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं.

