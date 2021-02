KKR ने 20 लाख में खरीदा इस गेंदबाज को, अब विजय हजारे ट्रॉफी में गेंदबाजी से मचाया हड़कंप, हैट्रिक लेकर रचा इतिहास

आईपीएल 2021 (IPL 2021 Auction) के ऑक्शन में हिमाचल प्रदेश के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा (Vaibhav Arora) को केकेआर (Kolkata Kinght Riders) ने 20 लाख में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया. जिसके बाद हर कोई इस युवा तेज गेंदबाज को लेकर बात करने लगा. अब विजय हजारे ट्रॉफी में इस गेंदबाज ने अपने परफॉर्मेंस से हर किसी को हैरान कर लिया. वैभव अरोड़ा ने लिस्ट ए में डेब्यू करते हुए पहले ही मैच में हैट्रिक लेने का कमाल कर दिखाया है.

Hat-trick for Vaibhav Arora against Maharastra in Vijay Hazare Trophy - few days ago he was picked by Kolkata Knight Riders in IPL auction.