IPL 2020: केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर Varun Chakravarthy का कमाल, 5 विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड

IPL 2020: नितीश राणा और सुनील नरेन ने 55 गेंद पर ठोक डाले 115 रन, ऐसे हुई रनों की बरसात..देखें Video

वरूण केकेआर की ओर से 5 विकेट हॉल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं. वरूण ने अपने 3 ओवर में ही 5 विकेट निकाल लिए थे. हालांकि आखिरी ओवर में उनको कोई विकेट नहीं मिला. वरूण ने अक्षर पटेल को बोल्ड कर 5 विकेट पूरे किए.

Varun Chakravarthy has FIVE! Axar goes for the big slog, misses it and is clean bowled!#Dream11IPLpic.twitter.com/MjrFmLmsHE