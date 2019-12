WIW vs INDW, 5TH T20: भारतीय महिला टीम का कमाल, आखिरी मैच 61 रन से जीतकर किया 'क्लीन स्वीप'

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पांचवां और आखिरी टी20 मैच (West Indies Women vs India Women, 5th T20) 61 रन से जीतकर वेस्टइंडीज को पांच मैचों की सीरीज में 5-0 से हरा दिया है.मैच् में पहले बैटिंग करते हुए भारतीय महिला टीम ने निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 134 रन बनाए और फिर मेजबान इंडीज टीम को निर्धारित ओवर में 73 रन तक सीमित कर दिया. 20 ओवर के बाद इंडीज टीम का स्कोर 7 विकेट खोकर 73 रन रहा. भारत के लिए मैच में नाबाद 57 रन की पारी खेलने वाली वेदा कृष्णमृर्ति प्लेयर ऑफ द मैच घोषित की गईं.

It cannot get any better! Congratulations to @BCCIWomen for a clean sweep in the T20I series in the Caribbean. #TeamIndiapic.twitter.com/jOOzwaRlE6