चौका मारने के बाद आमिर सोहेल ने किया था इशारा, अब वेंकटेश प्रसाद बोले, लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा..देखें Video

अब वेंकेटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad in 1996 world Cup) ने उस वक्त को याद करते हुए कुछ कहा है. अश्विन के साथ लाइव चैट के दौरान प्रसाद ने उस समय को याद करते हुए कहा कि, जब सोहेल ने उनकी गेंद पर प्रहार करते हुए चौका जमाया और मुझे इशारा किया तो ऐसा लगा कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है. सोहेल के द्वारा स्लेजिंग करना मेरे लिए एक थप्पड़ की ही तरह थी. मैं सोहेल से बाउंड्री की उम्मीद नहीं कर रहा था. दर्शकों से भरे स्टेडियम में हुए मैच के दौरान मेरी गेंद पर सोहेल ने चौका जमाकर मुझे बल्ले और उंगलियों से इशारा किया और कहा कि मैं आपकी गेंद पर फिर से बाउंड्री इसी तरह से लगाऊंगा. मैं उस समय पलट कर सोहेल को कुछ नहीं कह सका. बता दें कि इस घटना के अगली ही गेंद पर सोहेल को वेंकेटेश ने बोल्ड कर अपना बदला ले लिया.

Venkatesh Prasad getting the last laugh against Aamer Sohail in 1996 has been voted into the next round of the @bira91@cricketworldcup Greatest Moments! pic.twitter.com/qRc7niIj2Y