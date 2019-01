Big Bash League: 'सुपरमैन' ड्वेन ब्रावो ने लपका कमाल का कैच, हर कोई कर उठा वाह-वाह, VIDEO

वेस्‍टइंडीज के ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) की गिनती छोटे फॉर्मेट खासकर टी20 क्रिकेट के धाकड़ खिलाड़ि‍यों में की जाती है. अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से वे किसी भी मैच की सूरत बदलने में सक्षम हैं. गेंदबाजी हो, बल्‍लेबाजी या फिर क्षेत्ररक्षण, खेल के हर क्षेत्र में DJ ब्रावो लाजवाब हैं. आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स की ओर से खेलते हुए ब्रावो कई मैच में अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जीत चुके हैं. इस समय ऑस्‍ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग (BBL) में भी ब्रावो अपने प्रदर्शन से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. टूर्नामेंट के अंतर्गत शनिवार को मेलबर्न स्‍टार्स की ओर से खेलते हुए उन्‍होंने ऐसा कैच लपका कि हर कोई वाह-वाह कर उठा. खुद को 'सुपरमैन' साबित करते हुए ब्रावो ने सही वक्‍त पर बेहतरीन छलांग लगाई और एक साथ से कैच लेकर मार्कस हैरिस को पवेलियन लौटने के लिए मजबूर दिया. उन्‍होंने यह कैच मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ पकड़ा.

Ever the showman, @DJBravo47 simply couldn't resist against his former team. Wow! #BBL08pic.twitter.com/GHhXlDJ0nB