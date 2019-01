भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच टेस्‍ट सीरीज के बाद अब दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) में क्रिकेटप्रेमियों को रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगी. भारत ने वनडे सीरीज में अपने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है जबकि पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी (MS Dhoni) टीम के साथ जुड़ गए हैं. शॉर्टर फॉर्मेट के क्रिकेट में धोनी की पहचान फिनिशर की रही है. उन्‍होंने अपनी बल्‍लेबाजी से भारत को कई मैचों में जीत दिलाई है. जिस महारत से वे हेलीकॉप्‍टर शॉट (Helicopter Shot) खेलते हुए गेंद को छक्‍के के लिए बाउंड्री से बाहर भेजते हैं, उसके भारत ही नहीं दुनियाभर के क्रिकेटप्रेमी कायल हो चुके हैं. धोनी के शांत स्‍वभाव के अलावा उनके हेलीकॉप्‍टर शॉट के भी ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्‍लेन मैक्‍सवेल फैन हैं. शॉर्टर फॉर्मेट मे ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के अहम सदस्‍य मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) ने हाल ही में एक वीडियो में बताया कि 'माही' किस तरह ऐनमौके पर अपनी कलाइयों को मोड़ते हुए यह शॉट खेलते हैं.

'हेलीकॉप्‍टर शॉट' को दोहराने के अपने इस वीडियो के दौरान मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) ने उस घटना को भी याद किया जब टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान का कैच छोड़ना ने किस तरह भारी पड़ा था. मैक्‍सवेल ने बताया कि उनसे जेम्‍स फॉल्‍कनर की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का कैच छूट गया था. अगली गेंद पर धोनी ने हेलीकॉप्‍टर शॉट (Helicopter Shot) से 115 मीटर को छक्‍का लगाकर गेंद को दर्शकदीर्घा में पहुंचा दिया था. गौरतलब है कि ग्‍लेन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) की गिनती वनडे और टी20 के बेहतरीन क्रिकेटरों में की जाती है. गेंद को हिट करने की उनकी क्षमता जबर्दस्‍त है. अपनी ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी के अलावा वे ऑफ स्पिन गेंदबाजी से भी टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं.

With MS Dhoni joining the India ODI squad in Australia, enjoy @Gmaxi_32's impression of the great man!@BKTtires | #AUSvINDpic.twitter.com/IQBT81tndr