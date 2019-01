क्या अंपायर के गलत फैसले से हारी टीम इंडिया? देखें धोनी के आउट होने का VIDEO

महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 96 गेंदों पर 51 रन बनाये और भारत को यह मैच 34 रन से गंवाना पड़ा. लेकिन उनके खिलाफ की गई एलबीडब्ल्यू की अपील पर अंपायर के निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं. टीम इंडिया के प्रशंसकों ने इसे खराब अंपायरिंग बताया है. वहीं कुछ लोग शिखर धवन और अंबाती रायडू पर भी गुस्सा उतार रहे हैं क्योंकि इन दोनों की वजह से टीम इंडिया ने अपने रिव्यू गंवा दिए थे. cricket.com.au की ओर से ट्वीट किए गए धोनी की आउट होने के वीडियो के बाद यह विवाद शुरू हो गया है. आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी भारत की तरफ खेलते हुए एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गये हैं. धोनी ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को यहां पहले वनडे मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. मैच से पहले भारत की तरफ से उनकी रनसंख्या 9999 थी और अपनी 51 रन की पारी के दौरान उन्होंने यह मुकाम हासिल किया. धोनी ने वनडे में 10,000 रन का आंकड़ा हालांकि 2017 में ही इंग्लैंड दौरे के दौरान छू लिया था लेकिन इसमें एशिया एकादश की तरफ से अफ्रीका एकादश के खिलाफ बनाये गये 174 रन भी शामिल थे.

India are out of reviews and Dhoni has to go... #CloseMatters#AUSvIND | @GilletteAUpic.twitter.com/WRYVQPxwIM