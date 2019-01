बिग बैश लीग मैच के दौरान शेन वॉटसन ने अपने बेटे को दिया ऑटोग्राफ, देखें VIDEO

ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व हरफनमौला शेन वॉटसन (Shane Watson) और उनका बेटा इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके शेन वॉटसन के बेटे ने हाल ही में ऑस्‍ट्रेलिया के बिग बैश लीग (Big Bash League) मैच के दौरान पिता के ऑटोग्राफ लेने के लिए मैदान पर पहुंचने का जोखिम मोल लिया. 'जूनियर वॉटसन' ने मैदान पर पहुंचकर पिता का ऑटोग्राफ लिया, प्रशंसकों के बीच इस क्षण की चर्चा रही. बिग बैश लीग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस घटना का वीडियो पोस्‍ट किया है. इस ट्वीट कैप्‍शन है, 'शेन वॉटसन और उनके बेटे को यह क्षण याद रहेगा.'

क्रिकेट में बल्लेबाज हुआ अजीबोगरीब तरह से आउट, जिसने भी देखा वो रह गया हैरान

A moment to remember for Shane Watson and his son Will! #BBL08pic.twitter.com/7rIdF7iqWv