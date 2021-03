Vijay Hazare Trophy 2021: मुंबई बड़े अंतर से जीता, उत्तराखंड नॉकआउट दौर में पहुंचा

जवाब में हिमाचल की टीम लेग स्पिनर प्रशांत सोलंकी (31 रन पर चार विकेट) और शम्स मुलानी (42 रन पर तीन विकेट) के फिरकी के जादू के बावजूद सिर्फ 121 रन पर ढेर हो गई. मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने आठ रन के स्कोर तक ही सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जयसवाल (02) और पृथ्वी शॉ (02) के अलावा श्रेयस अय्यर (02) का विकेट भी गंवा दिया. जयसवाल को ऋषि धवन (84 रन पर 4 विकेट) ने प्रवीण ठाकुर के हाथों कैच कराया, जबकि पृथ्वी को वैभव अरोड़ा ने पवेलियन भेजा. धवन ने अय्यर को पगबाधा करके मुंबई को तीसरा झटका दिया सरफराज भी 11 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए जिससे टीम का स्कोर 49 रन पर चार विकेट हो गया.

.@surya_14kumar, Aditya Tare & @imShard starred with the bat while Prashant Solanki scalped 4 wickets as Mumbai beat Himachal by 200 runs. @Paytm#VijayHazareTrophy#HPvMUM



Watch the highlights of the match https://t.co/6SmbzsDyoepic.twitter.com/aDV552lse3