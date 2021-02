श्रीसंत ने फ्रेंचाइजी टीमों को दिया शानदार जवाब, 15 साल में लिस्ट ए मैचों में पहली बार किया कारनामा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) की नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी मालिकों के कोई रुचि न दिखाने के कारण नीलामी सूची में शामिल न किए गए भारत के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज श्रीसंत (Sreesanth) ने टीम मालिकों को करारा जवाब दिया है. उनके प्रदर्शन की बदौलत सोमवार को केरल ने विजय हजारे ट्रॉफी के लीग मुकाबले में केरल ने उत्तर प्रदेश को तीन विकेट से हरा दिया. एस श्रीसंत (Sreesanth) ने लिस्ट ए क्रिकेट में 15 साल में पहली बार और कुल मिलाकर इस वर्ग में दूसरी बार एक पारी में पांच विकेट लिये. उन्होंने आठ साल में पहला लिस्ट ए मैच खेलते हुए 65 रन देकर पांच विकेट लिये. बता दें लिस्ट ए श्रेणी के तहत अंतरराष्ट्रीय वनडे मैचों के अलावा राज्य के 40 से 60 ओवरों के मैच शामिल किए जाते हैं.

