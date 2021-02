Vijay Hazare Trophy 2021: सनराइजर्स हैदराबाद के इस 20 साल के बल्लेबाज ने जड़ा आतिशी शतक, लेकिन...

देश के अलग-अलग हिस्सों में खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में ग्रुप बी के तहत रविवार को इंदौर में मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच खेला गया मुकाबला कुछ वजहों से बहुत ही खास बन गया. हालांकि, दोनों ही टीमें नॉकआउट राउंड में जगह नही बना सकीं, लेकिन इस मैच को कुछ कराणों से खिलाड़ियों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया. सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के लिए खेलने वाले पंजाब के लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के लिए भी और मध्य प्रदेश के ओपनर वेंकटेश अय्यर के लिए भी.

