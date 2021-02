Vijay Hazare Trophy 2021: इस भारतीय बॉलर को नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा, अब प्रदर्शन से दिया जवाब

ऐसे प्रदर्शन ही साबित करते हैं कि खिलाड़ी विशेष के साथ वह बर्ताव नहीं ही हुआ, जिसका वह हकदार था. और कुछ ऐसा ही बर्थाव भारत के लिए 9 टेस्ट मैच खेल चुके झारखंड के तेज गेंदबाज वरुण एरॉन (Varun Aaron) के साथ दो दिन पहले बेंगलुरु में हुई इंडियन प्रीमियर लीग (2021IPLAuction) की नीलामी में नहीं ही हुआ. और शनिवार से शुरू हुयी विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy 2021) के पहले ही मुकाबले में वरुण एरॉन (Varun Aaron) ने अपने प्रदर्शन से सभी फ्रेंचाइजी टीमों को यह दिखा दिया कि वह नीलामी में बेहतर बर्ताव के हकदार थे. नीलामी में वरुण एरॉन के लिए किसी भी टीम में बोली नहीं लगायी थी और वह बिना बिके रह गए थे.

Just couple of days back in IPL he went UNSOLD, but Varun Aaron has impressed everyone with his performance in Vijay Hazare Trophy with a 4-fer.



Varun Aaron 4 WICKETS(3.0-2-8-4)



Impressive figures.Keep fighting hard @VarunAaron



