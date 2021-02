Vijay Hazare Trophy: ईशान किशन का आतिशी शतक, घरेलू क्रिकेट में झारखंड ने बनाया रिकॉर्ड

बेंगलुरु में शनिवार से शुरू हुई राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी विजय हजारे ट्ऱॉफी के पहले दिन शुरुआती पारी में ही झारखंड के कप्तान और विकेटकीपर इशान किशन (Ishan Kishan makes century) ने बड़ा धमाका कर डाला. यूएई में बल्ले से बेहतरीन करने वाले इशान किशन (Ishan kishan) ने मध्य प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 94 गेंदों पर 173 रन जड़कर एक तरह से संकेत दे दिया है कि टीम इंडिया के विकेटकीपरों की होड़ में एक और आतिशी बल्लेबाज मंजिल की ओर बढ़ रहा है. वहीं, इशान (Ishan Kishan) की इस पारी से घरेलू क्रिकेट में भी रिकॉर्ड बन गया. फिफ्टी-फिफ्टी ओवर के इस मुकाबले ने इशान किशन ने मध्य प्रदेश के गेंदबाजों की ऐसी जमकर कुटायी की कि झारखंड ने कोटे के ओवरों में 9 विकेट पर 422 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर डाला, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में फिफ्टी-फिफ्टी संस्करण में सबसे बड़ा स्कोर है.

Jharkhand skipper Ishan Kishan has unleashed himself at the #VijayHazareTrophy#OneFamily#MumbaiIndians@ishankishan51pic.twitter.com/NNC4Osqxw6 — Mumbai Indians (@mipaltan) February 20, 2021

मुंबई इंडियं के लिए पारी की शुरुआत करने वाले लेफ्टी इशान किशन ने 94 गेंदों पर 173 रन की पारी खेली. और एमपी के बॉलरों के छक्के छुड़ाते हुए 11 छक्के और 19 चौके जड़े. मतलब यह कि इशान ने 142 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से ही बना डाले. पहले ही मैच में इशान ने आतिशी तेवर दिखाते हुए बाकी टीमों के बॉलरों को संदेश दे दिया कि वह उनके खिलाफ तैयारी कर लें. बहरहाल, इशान इस पारी के बाद तुरंत ही सोशल मीडिया पर छा गए.

What a knock From Ishan Kishan - 173 runs just 94 balls against Madhya Pradesh in Vijay Hazare Trophy. — Johns. (@CricCrazyJohns) February 20, 2021

फैंस इशान की जमकर तारीफ कर रहे हैं

See you soon in indian colours ???????? @ishankishan51pic.twitter.com/ACaNFPZa3B — ᴘʀᴀʏᴜ45 #mi #ict (@rohitianprayu45) February 20, 2021

सिर्फ 20 गेंदों पर 71 रन

आपको बता दें कि इशान के 50 रन 42 गेंदों पर, 100 रन 74 गेंदों पर और 150 रन सिर्फ 86 गेंदों पर आए. इशान ने अपनी पारी के आखइरी 71 रन बनाने के लिए सिर्फ 21 गेंद खेलीं. यह प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि हालिया समय में इशान ने अपनी बैटिंग पर कितना ज्यादा काम किया और उनकी क्षमता कैसी है.

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन

पिछले दिनों यूएई में हुए आईपीएल टूर्नामेंट में इशान किशन मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. इशान ने 14 मैचों की 13 पारियों में 57.33 के औसत से 516 रन बनाए थे. इसमें इशान का स्ट्राइक-रेट 145.76 रहा था. साथ ही, इस आतिशी लेफ्टी बल्लेबाज ने चार अर्द्धशतक भी बनाए थे. इससे पहले के सत्रों में इशान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, लेकिन कुछ महीनों के भीतर इशान ने बैटिंग पर जमकर काम किया और इसका असर पहले यूएई में आईपीएल और अब विजय हजारे में देखने को मिल रहा है.

