'बड़े धमाके' के बाद Yashasvi Jaiswal बने चर्चा का विषय, इस बेमिसाल संघर्ष की मिसाल दे रहे लोग

दिवाली अभी कई दिन दूर है, लेकिन मुंबई के सिर्फ 17 साल के युवा लेफ्टी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने दिवाली से कुछ दिन पहले ही वनडे क्रिकेट इतिहास में ऐसा जोरदार बम फोड़ा कि एक बार को जिसने भी इस बारे में सुना, वह हैरान रह गया! और जैसे ही 'बम' फोड़ने की खबर आई, वैसे ही यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) क्रिकेट सर्किल में चर्चा का विषय बन गए हैं. क्रिकेटप्रेमी से लेकर तमाम पंडित और विशेषज्ञ यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) के बारे में चर्चा कर रहे हैं. चर्चा कि एक और बड़े सितारे ने भारतीय क्रिकेट में दस्तक दे दी है. बता दें कि कर्नाटक के अलूर में खेली जा रही भारत की प्रीमियर वनडे ट्रॉफी विजय हजारे के तहत बुधवार को मुंबई और झारखंड के बीच खेले गए मुकाबले में यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने दोहरा शतक जड़ा. शतक को जड़े लगभग चौबीस घंटे हो चुके हैं, लेकिन घर-घर में यशस्वी के कारनामे की चर्चा है. यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने सिर्फ 154 गेंदों पर 203 रन ठोक डाले हैं. उन्होंने 17 चौके और 12 छक्के लगाए.

Seventeen-year-old Yashasvi Jaiswal stormed into the record books by smashing a double hundred against Jharkhand in the Vijay Hazare Trophy fixture in Bengaluru on Wednesday. He became the youngest Indian double centurion in List A cricket. pic.twitter.com/Y0iX7K4fRt