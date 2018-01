खास बातें पंजाब के खिलाफ मैच में विनय ने की थी यह फील्डिंग मिड ऑफ से दौड़ लगाकर गुरकीरत को आउट किया इस रन आउट का वीडियो जोंटी रोड्स को ट्वीट किया

Hi coach @JontyRhodes8 after watching your 1992 World Cup runout video many times, I was waiting for such opportunity. So, today I finally got it. How’s that coach ? pic.twitter.com/HOaUqNqprH — Vinay Kumar R (@Vinay_Kumar_R) January 21, 2018

Vinay I did not think u were old enough to be watching me at ‘92 World Cup!! — Jonty Rhodes (@JontyRhodes8) January 22, 2018

That’s true. But thanks to YouTube And a big thank you to you for being such an inspiration. — Vinay Kumar R (@Vinay_Kumar_R) January 22, 2018

सैयद मुश्‍ताक अली टी20 ट्रॉफी के मुकाबले में कर्नाटक टीम के कप्‍तान विनय कुमार ने दुनिया के सर्वश्रेष्‍ठ क्षेत्ररक्षक रहे जोंटी रोड्स की शैली में फील्डिंग करते हुए एक बल्‍लेबाज को रन आउट किया. विनय ने पंजाब के खिलाफ रविवार को हुए मैच में यह करिश्‍मा किया. अपनी इस विशेष फील्डिंग के दौरान विनय मिड ऑफ से नॉन स्‍ट्राइकिंग एंड तक दौड़े और विकेट को हिट करते हुए पंजाब के गुरकीरत सिंह को रन आउट कर दिया. गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के जोंटी रोड्स ने वर्ष 1992 के वर्ल्‍डकप में इसी तरह पाकिस्‍तान के इंजमाम उल हक को रन आउट किया था. जोंटी का यह रन आउट इतना चर्चित रहा था कि इसके कई पोस्‍टर अभी भी देखने को मिल जाएंगे.यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने जिसे बर्थडे पर बधाई दी थी, वह 'नन्‍ही परी' बनी कोहली की प्रशंसक... जोंटी रोड्स ने तुरंत इस ट्वीट का जवाब भेजते हुए लिखा, 'विनय, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े नहीं थे कि 1992 में मुझे देख पाते. 'गौरतलब है कि 1992 में हुए वर्ल्‍डकप में पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच में जोंटी बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे. इसी दौरान पारी के 31वें ओेवर में इंजमाम ने सिंगल चुराने की कोशिश की. जोंटी ने गेंद पकड़कर नान स्‍ट्राइकर एंड तक दौड़ लगाई और विकेट को हिट किया. उनकी इस फील्डिंग की हर किसी ने प्रशंसा की थी.