बिल्ली ने जंप मारकर ऐसे लिया कैच, देखकर हैरान हुए सचिन तेंदुलकर, जोंटी रो़ड्स से कर दी तुलना, देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्ली (Cat) कैच लेते हुई नजर आ रही है. वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है. बता दें कि वीडियो में बिल्ली अपने मालकिन के द्वारा गोल्फ से मारी गई गेंद को अपने रिफ्लेक्सेस से जंप मारकर गेंद को पकड़ रही है. वीडियो को ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स (Dean Jones) ने शेयर किया है. बिल्ली के द्वारा कैच लपकने की ऐसी कला को देखकर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी कमेंट किए बिना नहीं रह पाए हैं. सचिन ने बिल्ली के कैच लपकने की क्षमता की तुलना पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) से की है. जिन्हें दुनिया का बेस्ट फील्डर माना जाता है. सचिन ने वीडियो में जोंटी रोड्स को टैग करते हुए लिखा है, 'जोंटी आपके लिए कुछ गंभीर कंपटीशन.' सोशल मीडिया पर वीडियो को 2 लाख से ज्यादा बार देखा गया है.

.@JontyRhodes8, some serious competition for you my friend! https://t.co/QuAkN2LqHe