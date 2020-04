Coronavirus lockdown के बीच श्रेयस अय्यर बोले- मेरा एक जुड़वां भाई हैं, देखें VIDEO

कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus lockdown) के कारण सभी क्रिकेटर अपने घर पर मौजूद हैं. खाली समय में सभी क्रिकेटर घर पर रहकर परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं तो वहीं युवा क्रिकेटर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) घर में रहकर नए-नए अंदाज दिखाकर खुद को व्यस्त रख रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर श्रेयस ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो आईना के सामने खड़े होकर खुद से ही 'रॉक पेपर सीजर' खेलते नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर कर श्रेयस ने लिखा, "क्या आप जानते हैं, मेरा एक जुड़वां हैं. जो वीडियो श्रेयस ने शेयर किया है उसमें भी उन्होंने एक मजेदार ट्रिक दिखाई है. वीडियो को देखकर आपको एक पल के लिए यकीन हो जाएगा कि वाकई में श्रेयस जुड़वां भाई हैं. बता दें कि श्रेयस अय्यर लॉकडाउन के दौरान तरह-तरह से मैजिक भी करते नजर आए हैं.

Did you guys know I have a twin pic.twitter.com/RrZ4lBntFH