Shahid Afridi: पाक‍िस्‍तान के पूर्व क्र‍िकेटर शाह‍िद अफरीदी (Shahid Afridi) इस समय एक पुराने वीड‍ियो को लेकर क्र‍िकेटप्रेम‍ियों के न‍िशाने पर हैं. दरअसल, उनका यह पुराना वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हुआ है, इसमें बूम-बूम अफरीदी के नाम से लोकप्र‍िय शाह‍िद कह रहे हैं क‍ि एक भारतीय टीवी शो को देखकर उनकी बेटी 'आरती' के सीन की नकल उतारने की कोश‍िश कर रही थी, इससे गुस्‍से में आकर उन्‍होंने घर का टीवी सेट तोड़ द‍िया था. अफरीदी ने यह बात एंकर के उस सवाल के जवाब में कही थी ज‍िसमें उनसे पूछा गया था कि क्‍या कभी उन्‍होंने गुस्‍से में टीवी तोड़ा है.

बॉलर की जोरदार अपील पर अम्‍पायर की 'हरकत' देख दर्शक हुए लोटपोट, देखें VIDEO

टीवी एंकर के सवाल के जवाब में अफरीदी (Shahid Afridi) ने कहा, 'मैंने एक बार टीवी तोड़ा है. ऐसा मेरी बीवी के कारण हुआ है. स्‍टार प्‍लस के ढेर सारे शो काफी पॉपुलर रहे हैं, मैंने अपनी बीवी से कहा करता था क‍ि इन्‍हें अकेले में देखें और बच्‍चों को इन्‍हें न देखने दें. एक बार कमरे में आया तो देखा क‍ि मेरे बच्‍चों में से एक स्‍टार प्‍लस का शो देखकर 'आरती' के सीन को दोहराने की कोश‍िश कर रही है.. मैंने उसकी ओर देखा और इसके बाद टीवी को दीवार पर दे मारा. अपने तूफानी बैटिंग के कारण पाक‍िस्‍तान ही नहीं, भारत में भी बेहद लोकप्र‍िय रहे अफरीदी का यह वीड‍ियो एक ट्व‍िटर यूजर ने पोस्‍ट क‍िया है. इसके वायरल होते ही कई यूजर ने अफरीदी को उनके कमेंट के ल‍िए आड़े हाथ लेना शुरू कर द‍िया.

This is reality of secularism in Pakistan, TVs are broken for showing Hindu rituals & people applaud it pic.twitter.com/PXKcs5wcyf