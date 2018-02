भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार को एक खास बधाई संदेश भेजा है. दरअसल, उन्होंने यह बधाई संदेश अलीम डार के रेस्टोरेंट खुलने पर भेजा है. विराट ने पाकिस्तानी अंपायर को यह बधाई संदेश एक वीडियो के माध्यम से भेजा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट ने जिम में पसीना बहाते हुए अलीम डार को नया रेस्टोरेंट खोलने पर बधाई दे रहे हैं. विराट कह रहे हैं, “हैलो अलीम भाई, मैंने सुना है कि आपने नया रेस्टोरेंट खोला है और मैं आपको रेस्टोरेंट खोलने के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं. मैं दुआ करता हूं कि जैसे आपने अंपायरिंग की फील्‍ड में इतना नाम कमाया है, वैसे ही आपका रेस्टोरेंट भी आगे बढ़े और उतना ही नाम कमाए.''यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जाने की बात पर U-19 कोच राहुल द्रविड़ ने कही यह बात

