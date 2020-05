वाइफ अनुष्का शर्मा की बाउंसर से परेशान हो गए विराट कोहली, दिया ऐसा रिएक्शन- देखें Video

बता दें कि 18 मई से लॉकडाफन 4 का आगाज होने वाला है. इस दौरान कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट भी दी जाने वाली है. इसी के तहत बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने एक बयान में कहा है कि सरकार 18 मई के बाद लॉकडाउन में ढील देती है तो खिलाड़ी घर के बाहर आकर ट्रनिंग और अभ्यास कर सकते हैं. खिलाड़ी अपने घर के निकट मैदानों पर जाकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास कर सकेंगे. ऐसे में कोहली ने अपनी वाइफ के साथ बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास कर खुद को वार्म-अप कर लिया है.

खबरों की मानें तो 18 मई के बाद खिलाड़ी अपने निकट के मैदान पर जाकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास कर सकते हैं. ये देखना होगा कि आखिर सरकार कितनी छूट लॉकडाउन 4 के दौरान देने वाली है. गौरतलब है कि हाल ही में अमेजन प्राइम पर बतौर निर्माता अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज 'पाताल लोक रिलीज हुई है. उसी के तहत कोहली ने ट्वीट के माध्यम से वेब सीरीज की तारीफ भी की है. कोहली ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें यह सीरीज काफी पसंद आई है.

The perks of being married to the producer of this amazing show means I saw it weeks ago ???? and I absolutely loved it! Well done Team Clean Slate Films @AnushkaSharma@OfficialCSFilms#PataalLok