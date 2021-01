पुत्री के माता-पिता बने अनुष्का और विराट, सोशल मीडिया के जरिए भारतीय कप्तान ने साझा की जानकारी

विराट और अनुष्का अब पुत्री के अभिवावक बन गए हैं

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli becomes father) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma becomes mom) अब माता-पिता बन गए हैं. और सोमवार को दोनों के यहां नवजात शिशु के रूप में पुत्री ने जन्म लिया है. विराट कोहली (Virat Kohli becomes father) ने अपने पिता बनने की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिेए साझा की. पिछले काफी समय से अनुष्का शर्मा के गर्भवती होने की खबरें मीडिया में सुर्खियां बनी हुई थीं और पुत्री के जन्म से पहले दोनों ने ही इस खबर को सबसे पहले सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया था. और समय गुजरने के साथ ही इसे जुड़ी खबरों ने गति पकड़ ली. अपने पहले बच्चे के जन्म के के कारण ही भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे (Aus vs Indi) के तीन टेस्ट मैचों से हटने का फैसला लिया था, जिसके लिए उन्हें काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था. पहले टेस्ट में हार के कारण कोहली (Virat Kohli) पर फैसला टालने का कुल दबाव भी बना था, लेकिन विराट ने अपना फैसला नहीं बदला.