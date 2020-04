पीएम मोदी की अपील पर कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी जलाए दीये और साथ ही लिखी ऐसी बात..

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती और दीया जलाने का आह्वान किया था. ऐसे में सभी लोगों ने पीएम मोदी की अपील पर रात 9 बजे 9 मिनट तक घरों में दीये और मोमबत्ती जलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग किया और उन कोरोना करमवीरों को सलाम किया जो हमारी सुरक्षा में सबसे आगे खड़े हैं. आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा ने भी अपने घर में मोमबत्ती और दीये जलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे खड़े करोना करमवीरों को सलाम किया. अनुष्का शर्मा और कोहली ने दीप जलाते हुए फोटो को सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट भी किया. कोहली ने इस मौके पर लिखा, एक साथ प्रार्थना करना बदलाव लाएगा. बता दें कि कोहली ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी वाइफ के साथ गुप्त दान भी पीएम फंड में दिया है. कोहली के अलावा रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या ने भी घरों के आगे दीये जलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की एकजुटता में साथ दिया है.

A prayer in unity does make a difference. Pray for every being and stand together https://t.co/EcmiX7EcoA