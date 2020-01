भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर बताया है. कोहली ने मंगलवार को अपनी एक फोटो ट्वीट की जिस पर उन्होंने लिखा कि यह फोटो सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर द्वारा ली गई है. कोहली ने लिखा, " जब आपके साथ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) जैसी सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर है तो आपको फोटो को लेकर किसी तरह का दबाव लेने की जरूरत नहीं."कोहली और अनुष्का इस समय स्विट्जरलैंड में अपनी शादी की दूसरी सालगिरह का जश्न मना रहे हैं.

इंग्‍लैंड पर द. अफ्रीका टीम की जीत को कम करके आंकने वाले भारतीय फैन पर भड़के स्‍टेन

No stress about pictures when you've got the best photographer taking them for you @AnushkaSharmapic.twitter.com/uK3XO4dFhZ