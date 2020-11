विराट कोहली ने ऐसे मनाया अपना बर्थडे, RCB टीम के खिलाड़ियों ने खेली केक की होली..देखें Video

आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में पहुचने में इस बार बैंगलोर की टीम सफल रही है. आरसीबी की टीम का मुकाबला एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 6 नवंबर को होगा. उससे पहले कोहली ने अपना 32वां जन्मदिन धूम-धाम से मनाया है. कोहली के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो डेल स्टेन ने अपने इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर की है.

Janamdin mubarak ho King Kohli @imVkohli! Wishing the great Indian batsman a very Happy Birthday! Jahan bhi ho khush raho, chhake chauke maarte raho all the best for the playoffs! Hope @RCBTweets turns it around this time ???????? pic.twitter.com/wFjKA6jlwj