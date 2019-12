खास बातें आश्र‍िता शेट्टी के साथ मनीष पांडे ने रचाया व‍िवाह कोहली के अलावा रोह‍ित, रैना और भज्‍जी ने भी दी बधाई शॉर्टर फॉर्मेट में भारतीय टीम के अहम ख‍िलाड़ी है पांडे

शॉर्टर फॉर्मेट के क्र‍िकेट में टीम इंड‍िया के सदस्‍य मनीष पांडे (Manish Pandey) सोमवार को व‍िवाह बंधन में बंध गए. रव‍िवार को सैयद मुश्‍ताक अली टी20 टूर्नामेंट में अपनी कप्‍तानी में कर्नाटक को चैंप‍ियन बनाने वाले 30 वर्षीय मनीष ने सोमवार को एक्‍ट्रेस अश्र‍िता शेट्टी के साथ व‍िवाह रचाया. व‍िवाह समारोह मुंबई में संपन्‍न हुआ. टीम इंड‍िया के कप्‍तान व‍िराट कोहली (Virat Kohli) ने इस मौके पर अपने साथी ख‍िलाड़ी 'पांडे जी' को शुभकामनाएं प्रेष‍ित की हैं. मनीष पांडे को बधाई देते हुए व‍िराट ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-बधाई पांडे जी. आप दोनों को ज‍िंदगीभर के खूबसूरत पल और खुश‍ियां मुबारक हों.

Congratulations Pandey ji. Wish you both a lifetime of beautiful moments and happiness. God bless you both @im_manishpandey — Virat Kohli (@imVkohli) December 3, 2019

Wish you both all the happiness in the world. Trust me this will be your best innings @im_manishpandeypic.twitter.com/8T2kZNOEeM — Rohit Sharma (@ImRo45) December 2, 2019

Congratulations on the start of your new innings @im_manishpandey

Best wishes! — Umesh Yaadav (@y_umesh) December 2, 2019

Congratulations @im_manishpandey for getting married.. May god bless you both going forward.. lots of love pic.twitter.com/K5DSfQqFOp — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 3, 2019

मनीष पांडे की आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने भी वैवाह‍िक जीवन में प्रवेश करने पर उन्‍हें बधाई दी है. SRH ने अपने आध‍िकार‍िक ट्व‍िटर हैंडल पर ल‍िखा-मनीष पांडे और आश्र‍िता को ढेर सारी खुशी और प्‍यार. शॉर्टर फॉर्मेट में टीम इंड‍िया के उपकप्‍तान रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma)ने भी मनीष पांडे को बधाई देते हुए उनके सुखद वैवाह‍िक जीवन की कामना की है. क्र‍िकेटर उमेश यादव (Umesh Yaadav), हरभजन स‍िंह (Harbhajan Singh) और सुरेश रैना (Suresh Raina) ने भी मनीष पांडे को इस मौके पर बधाई दी है.

गौरतलब है क‍ि मनीष पांडे ने अब तक टीम इंड‍िया के ल‍िए 23 वनडे और 32 टी20 मैच खेले हैं. वनडे में उन्‍होंने 36.66 के औसत से 440 रन बनाए हैं ज‍िसमें एक शतक और दो अर्धशतक शाम‍िल हैं. टी20 इंटरनेशनल में मनीष ने 587 रन बनाए हैं, उनका औसत 39.12 का है. टी20 इंटरनेशनल में नमीष ने अब तक दो अर्धशतक लगाए हैं. नाबाद 79 रन इस फॉर्मेट में उनका सर्वोच्‍च स्‍कोर है.

