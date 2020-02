विराट कोहली कर सकते हैं एशियाई टीम का नेतृत्व, लेकिन....यह है टीम

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) द्वारा आयोजित किए जा रहे एशियाई एकादश और विश्व एकादश के मैच में कप्तानी विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस को दी जा सकती है. ये मैच 18 और 21 मार्च को खेले जाने हैं. ये मैच बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुररहमान की 100वीं जयंती पर आयोजित किए जा रहे हैं. बीसीबी कोहली के अलावा लोकेश राहुल के 18 मार्च को होने वाले मैच में खेलने की पुष्टि का इंतजार कर रहा है क्योंकि भारत को इसी दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेलना है. बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोहली, मोहम्मद शमी, शिखर धवन और कुलदीप यादव के नाम बीसीबी को भेज दिए हैं और ये खिलाड़ी एशियाई एकादश टीम का हिस्सा होंगे. इनके अलावा ऋषभ पंत और लोकेश राहुल के नाम भी भेजे गए हैं.

Reporter : What are the positives you are taking from this loss?



Virat Kohli : I am happy for Kane Williamson, he was out of form before this tour and he made a good comeback. NZ also got 60 points in the WTC. It's great to see him and his team smile. #NZvsINDpic.twitter.com/5x7dYuo41m