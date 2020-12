AUS vs IND: कोहली बने वनडे में सबसे तेज 12 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज, तो माइकल वॉन बोले- ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा...

AUS vs IND: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. कोहली वनडे में सबसे तेज 12000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली के कारनामें को देखकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ट्वीट किया और जो बातें लिखी उस पर फैन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. बता दें कि कोहली ने वनडे में 12000 रन केवल 242वें पारी में पूरा कर लिया. कोहली ने जैसे ही यह रिकॉर्ड अपने नाम किया इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने ट्वीट किया और लिखा, 'बिना किसी सवाल के विराट कोहली वनडे के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं जिसे मैंने देखा है.' इंग्लिश पूर्व कप्तान के ट्वीट पर फैन्स लगातार कमेंट भी कर रहे हैं. बता दें कि तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पिछले दोनों वनडे में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया है.

Without question @imVkohli is the best ever ODI Batter I have seen ... #NoBrainer#AUSvIND