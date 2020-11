कोहली ने अंडर19 वर्ल्ड कप में खुद को कहा था ''Quick Bowler.."तो लोगों का आया ऐसा रिएक्शन..देखें Viral Video

आईसीसी (ICC) ने ट्विटर पर थ्रो बैक वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैन्म जमकर कोहली को (Virat Kohli) ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल जो वीडियो आईसीसी ने ट्विटर पर शेयर किया है वह 2008 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का है. जिसमें सभी खिलाड़ी वीडियो में खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इंट्रोड्यूस वाले वीडियो में जब विराट कोहली की बारी आती है तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बल्लेबाज के अलावा कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसपर फैन्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. वीडियो में कोहली खुश के लिए कहते हैं, 'विराट कोहली, कप्तान, दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हर्शल गिब्स हैं. ' यंग कोहली (Kohli) के द्वारा क्विक गेंदबाज खुद को कहे जाने पर फैन्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. बता दें कि 2008 में भारतीय अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रही थी, उस भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान कोहली थे.

Remember how your favourite superstars looked like as teenagers?



Presenting the 2008 U19 @cricketworldcup introductions



Which one's your favourite? pic.twitter.com/Sk4wnu4BNs — ICC (@ICC) November 4, 2020

Virat Kohli (Quick Bowler????) ko bowling ka nasha Albie Morkel ne utar diya tha — Abhijith Shetty (@iabhijithks) November 4, 2020

so this is right arm bowler and not just any bowler, a quick bowler pic.twitter.com/GU7CoUZ37M — Awais senpai (@BeLikeAwais) November 4, 2020