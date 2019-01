विराट कोहली ( Virat Kohli ) ने मंगलवार को यहां ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) दूसरे वनडे मैच (2nd ODI) में भारतीय टीम को 6 विकेट की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. टीम इंडिया के कप्‍तान ने मैच में 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली और इस जीत की बदौलत टीम इंडिया तीन वनडे की सीरीज 1-1 से बराबर रखने में सफल हो गई. इस शतक के साथ विराट ने वनडे में अपने शतकों की संख्‍या को 39 तक पहुंचा दिया. टेस्‍ट क्रिकेट में भी वे 25 शतक जमा चुके हैं, इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 64 शतक जमा चुके हैं. मुश्किल परिस्थितियों में एडिलेड में खेली गई विराट की शतकीय पारी की क्रिकेट दिग्‍गजों ने जमकर सराहना की, इसमें ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) भी शामिल हैं. ऑस्‍ट्रेलिया के दिग्‍गज ओपनर रह चुके लैंगर ने विराट कोहली (Virat Kohli) की तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हुए कहा कि भारतीय कप्तान का क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अपने शॉट खेलते समय संतुलन अविश्वसनीय है.

A great win and a fabulous innings by @imVkohli. Yet another at his adopted home ground. Excellent role played by @msdhoni and @DineshKarthik to take India over the line. #INDvAUSpic.twitter.com/7n3M2l3hZS