गर्भवती हथिनी की मौत से छलका विराट कोहली का दर्द, इमोशनल कार्टून शेयर कर लोगों से की यह अपील

केरल (Kerala) में एक प्रेग्नेंट हथिनी (Pregnant Elephant) के साथ गांव के लोगों द्वारा कायरतापूर्ण कृत्य करने की एक घटना सामने आई है. लोगों ने प्रेग्नेंट हथिनी को पटाखों से भरा अनानास (Cracker-Filled pineapple) खिला दिया. हथिनी के मुंह में पटाखे फट जाने से उसकी मौत हो गई. बता दें कि इस घटना को उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले में एक वन अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर हथिनी की भयानक मौत का विवरण ट्वीट किया है. इस खबर से पूरा देश हैरान और गुस्से में हैं. ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है. कोहली ने ट्वीट में लिखा, 'केरल के घटना को जानकर काफी निराशा और चकित हूं. मैं विनती करता हूं कि जानवरों को प्यार से देखभाल करें और ऐसे कायरतापूर्ण कृत्यों का अंत होना चाहिए.' कोहली ने अपने ट्वीट में हथिनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर कार्टून के जरिए शेयर भी की है. इस घटना से पूरा देश व्यथित है.

Appalled to hear about what happened in Kerala. Let's treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag