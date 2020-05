विराट कोहली ने प्रकट की अम्फन तूफान प्रभावितों के प्रति संवेदनाएं कहा कि...

चक्रवाती तूफान अम्फन (Cyclone Amphan) की ओडिशा (Odisha) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) में मचाई गई तबाही से 12 लोगों की मौत हो चुकी है. और अब भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तूफान प्रभावितों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं. पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों ही राज्यों के लोग इस तूफान को लेकर सहमे हुए हैं और केंद्र व राज्य सरकारे स्थिति से निपटने के लिए तमाम सुरक्षा उपाय किए हैं.

My thoughts and prayers go out to everyone affected by #CycloneAmphan in Odisha and West Bengal. May God protect everyone out there and hope things get better soon. #PrayForWestBengal