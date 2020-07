विराट कोहली के "Retro" लुक को देखकर मयंक अग्रवाल ने यूं किया रिएक्ट, बीसीसीआई ने शेयर किया Video

भरतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भारतीय क्रिकेट मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के साथ लाइव चैट में हिस्सा लिया जिसमें वो बिल्कुल अलग लुक में नजर आए. कोहली के बदले हुए लुक को देखकर मयंक ने कॉम्प्लीमेंट दिया और कहा कि आपने जो चश्मा लगाया है वो काफी अच्छा है, जिस पर कोहली ने कहा कि वो इन दिनों रेट्रो लुक अपना रहे हैं. बता दें कि कोहली अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए जाने जाते हैं. कोरोनावायरस के कारण क्रिकेट गतिविधियां को रोक दिया गया है. ऐसे में क्रिकेटर अपने घर में रह रहे हैं. कोहली घर में रहकर भी अपनी फिटनेस पर वर्क करते नजर आए थे. कोहली ने लॉकडाउन के दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जो काफी वायरल हुई. बता दें कि कोहली और मयंक के वीडियो को बीसीसीआई (BCCI) ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

