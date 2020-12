Aus vs Ind: विराट कोहली को रन आउट करा बैठे रहाणे, फिर अपने कप्तान से ऐसे मांगी मांफी..देखें Video

Aus vs Ind 1st Test match: भारत के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आखिरी सेशन में दुर्भाग्य से रन आउट होकर पवेलियन लौटे, कोहली 74 रन बनाकर रन आउट हुए. 77वें ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे (Ajinkya Rahane) ने लियोन की गेंद पर मिड ऑफ की तरफ शॉट खेलकर रन लेने के लिए कोहली को कहा. ऐसे में रहाणे द्वारा बुलाए जाने पर विराट तेजी से रन चुराने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मिड ऑफ पर हेजडलवुड ने गेंद को तेजी से पकड़ा और नॉन स्ट्राइक पर लियोन को थ्रो फेंक दिया, फील्डर के गेंद को पकड़ता देख रहाणे ने कोहली को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन तबतक विराट आधी क्रीज पर आ गए थे. जिसके कारण कोहली रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटे. कोहली और रहाण ने चौथे विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की. कोहली को रन आउट कराने के बाद रहाणे ने झुककर अपने कप्तान से माफी भी मांगी, लेकिन तब कर भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग चुका था.

This hurts more than a Breakup



Why Rahane, Why? #INDvAUSpic.twitter.com/6qKzzkmlhp — Dhruv (@DhruvViratian) December 17, 2020

Nightmare scenario for India, pure joy for Australia!



Virat Kohli is run out after a mix up with Ajinkya Rahane! @hcltech | #AUSvINDpic.twitter.com/YdQdMrMtPh — cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2020

कोहली टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार रन आउट हुए, इससे पहले साल 2012 में इसी मैदान पर विराट टेस्ट में रन आउट हुए थे. कोहली के रन आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम कोे दूसरी नई गेंद मिली. नई गेंद मिलते ही टिम पेन ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज स्टार्क को गेंद थमाई. स्टार्क ने आते ही कमाल किया और रहाणे के एल्बी डब्लू आउट कर भारत को पांचवां झटका दिया. रहाणे 42 रन बनाकर आउट हुए. भारतीय कप्तान कोहली ने 74 रन की पारी में 180 गेंद का सामना किया. अपनी पारी के दौरान विराट ने 8 चौके जमाए.

Would've said something along the same lines if I was Rahane #AUSvINDpic.twitter.com/rSpg2Ro5ee — Kath Loughnan (@KathLoughnan) December 17, 2020

डे-नाइट टेस्ट में कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम की शुरूआत बेहद ही खराब रही और पृथ्वी शॉ पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर आउट हुए, वहीं मयंक अग्रवाल भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 17 रन की पारी खेल पाए. इसके बाद पुजारा ने 41 रन बनाए और कोहली के साथ तीसरे विकेट केलिए 68 रन की साझेदारी पर भारतीय पारी को संभाला

