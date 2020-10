RCB vs CSK: विराट कोहली का IPL में बड़ा कारनामा, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बने

RCB vs CSK: चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन बनाए. बैंगलोर की ओर से सबसे ज्यादा रन विराट कोहली (Virat Kohli) ने बनाए हैं. कोहली 50 रन बनाकर सैम कुरेन की गेंद पर फाफ डु प्लेसिस के द्वारा लपके गए. कोहली का आईपीेएल में यह 39वां अर्धशतक है. कोहली ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. कोहली आईपीएल के इतिहास में इकलौते बल्लेबाज बने जिनके नाम आईपीएल में 200 छक्के और 500 चौके जमाने का कमाल दर्ज है. कोहली का यह दोहरा कारनामा कर यह कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम किया. सीएसके के खिलाफ कोहली ने 43 गेंद पर 50 रन बनाए जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल रहा. छक्का मारकर कोहली ने आईपीएल में अपने 200 छक्के पूरा करने में सफल रहे.

FIFTY @imVkohli brings up his 39th IPL half-century. This is the joint second-most in IPL.#Dream11IPLpic.twitter.com/yOooRA2lbo