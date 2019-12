खास बातें व‍िराट कोहली और जसप्रीत बुमराह इस टीम में हैं शाम‍िल ऑस्‍ट्रेल‍िया के एरॉन फ‍िंच को टीम का कप्‍तान बनाया गया अफगान‍िस्‍तान के नबी और राश‍िद भी हैं इस टीम में

Wisden's T20I Team Of The Decade:टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli)और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah)विज़डन द्वारा चुनी गई इस दशक की टी-20 टीम (Wisden's T20I Team Of The Decade)में जगह पाने में सफल रहे हैं. गौरतलब है क‍ि कोहली इससे पहले व‍िज़डन की वनडे और टेस्‍ट टीम में भी स्‍थान बनाने में सफल रहे हैं. व‍िज़डन की दशक की टी20 टीम की बात करें तो इसका कप्तान ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच को बनाया गया है. इसमें हैरानी वाली बात यह है कि टीम इंड‍िया के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी (MS Dhoni)और ह‍िटमैन रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma) दशक की इस टी20 टीम में जगह नहीं बना सके हैं.

व‍िज़डन ने कोहली (Virat Kohli) के बारे में कहा, "कोहली का घरेलू टी-20 टूर्नामेंट में रिकॉर्ड खराब हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका औसत 53 का है, जो इस दशक में सर्वश्रेष्ठ है. व‍िराट की निरंतरता उनकी स्ट्राइक रेट के साथ थोड़ा समझौता करती है, लेकिन वह फिर भी अच्छे रेट से स्कोर कर पाने में सफल रहते हैं." कोहली को विज़डन ने अपनी वनडे और टेस्ट टीम में भी जगह दी थी. इसके अलावा विज्डन ने उन्हें इस दशक के पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में भी चुना है, जिसमें उनके अलावा स्टीव स्मिथ, डेल स्टेन, अब्राहम डिविलियर्स और एलिसे पैरी शामिल हैं.

व‍िज़डन की दशक की टी-20 टीम इस प्रकार है..

एरॉन फिंच (कप्तान), कोलिन मुनरो, विराट कोहली, शेन वॉटसन, ग्लैन मैक्सवेल, जोस बटलर, मोहम्मद नबी, डेविड विले, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा.

