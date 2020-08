Virat Kohli के पिता बनने वाली खबर पर हार्दिक पंड्या ने दिया ऐसा रिएक्शन, सोशल मीडिया पर वायरल

विराट कोहली (Virat Kohli) पिता बनने वाले हैं. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी. कोहली ने वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा कि 'और तब जनवरी 2021 हम 3 हो जाएंगे.' जैसे ही कोहली ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर बातें होने लगी. क्रिकेट जगत से लेकर बॉलीवुड जगत की तरफ से हर कोई बधाई देने लगा. भारतीय क्रिकेटरों ने भी सोशल मीडिया पर कोहली के पिता बनने वाली पोस्ट पर कमेंट कर बधाई दी. युजवेंद्र चहल से लेकर क्रिस गेल ने कमेंट पर कोहली को बधाई दी है. इन क्रिकेटरों के बीच हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने भी कमेंट कर बधाई दी. हार्दिक ने दिल की इमोजी शेयर कर कोहली और अनुष्का को बधाई दी है. बता दें कि कुछ समय पहले हार्दिक भी एक बे़टे के पिता बने हैं. हार्दिक ने भी पिता बनने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए ही सभी से साझा की थी.

And then, we were three! Arriving Jan 2021 pic.twitter.com/0BDSogBM1n