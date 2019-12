Cricket Australia's Test Team Of The Decade: क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया (Cricket Australia)ने वनडे के साथ-साथ अपनी दशक की टेस्‍ट टीम भी घोष‍ित की है. दशक की वनडे टीम का कप्‍तान जहां एमएस धोनी को घोष‍ित क‍िया गया था, वहीं दशक की टेस्‍ट टीम का नेतृत्‍व व‍िराट कोहली (Virat Kohli) का सौंपा गया है. टीम में स्‍थान पाने वाले व‍िराट कोहली भारत के एकमात्र क्र‍िकेटर हैं. टीम में एश‍िया के बाहर के प्‍लेयर्स का बोलबाला है. पाक‍िस्‍तान, बांग्‍लादेश, श्रीलंका और अफगान‍िस्‍तान का कोई प्‍लेयर टीम में जगह पाने में सफल नहीं रहा है.

