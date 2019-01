क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वर्ष 2018 की अपनी टेस्‍ट और वनडे टीम घोषित की है. विराट कोहली को दोनों ही टीमों का कप्‍तान नियुक्‍त किया गया है. दोनों ही टीमों में विराट के अलावा भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी जगह मिली है. गौरतलब है कि विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी में वर्ष 2018 में भारत की टेस्‍ट और वनडे टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. इस दौरान भारतीय टीम ने ऑस्‍ट्रेलिया को उसी के देश में टेस्‍ट सीरीज में हराने वाली पहली एशियाई टीम बनने का गौरव हासिल किया था. विराट ने वर्ष 2018 में 13 टेस्‍ट में पांच शतक की मदद से 1322 रन बनाए थे जबकि 14 वनडे इंटरनेशनल में वे छह शतक के साथ 1202 रन बनाने में सफल रहे थे.

कोहली इस समय टेस्‍ट और वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बल्‍लेबाज हैं. आईसीसी की वर्ष 2018 की टेस्‍ट टीम में विराट और बुमराह (Jasprit Bumrah) के अलावा भारत के विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत भी शामिल हैं जबकि वनडे टीम में विराट और बुमराह के अलावा चाइनामैन कुलदीप यादव और रोहित शर्मा को भी जगह मिली है.

ICC announces men's Test and ODI Teams of the Year. Virat Kohli and Jasprit Bumrah included in both the teams. Rishabh Pant makes it to the Test team, Rohit Sharma and Kuldeep Yadav included in the ODI team. pic.twitter.com/Ss3FY5QWBO