खास बातें व‍िराट कोहली सह‍ित पांच प्‍लेयर को म‍िला है स्‍थान व‍िराट के अलावा स्‍टेन, ड‍िव‍िल‍ियर्स और स्‍म‍िथ को भी म‍िली जगह मह‍िला क्रिकेटर एलिस पैरी भी हैं इस ल‍िस्‍ट में शाम‍िल

Wisden Cricketers Of The Decade: टीम इंड‍िया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli)को विज़डन क्रिकेट अलमानैक ने चार अन्य के साथ दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची (Wisden cricketers of the decade)में शामिल किया है. कोहली के अलावा दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन (Dale Steyn)और एबी डिविल‍ियर्स (AB de Villiers),ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ (Steve Smith)और महिला क्रिकेट की दिग्गज आलराउंडर एलिस पैरी (Ellyse Perry)इस सूची में शामिल हैं. कोहली ने पिछले दस साल में किसी भी अन्य बल्लेबाज की तुलना में 5,775 अधिक रन बनाये और वह इस दशक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे. इस 31 वर्षीय बल्लेबाज को दशक की विजडन टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है जबकि वह वनडे टीम में भी शामिल हैं.

क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया की दशक की टेस्‍ट टीम में Virat Kohli एकमात्र एश‍ियाई..

विज़डन ने लिखा है, ‘वह प्रतिभाशाली है. इंग्लैंड के 2014 के दौरे के आखिर से लेकर बांग्लादेश के खिलाफ नवंबर में कोलकाता टेस्ट तक उन्होंने 63 की औसत से रन बनाये जिसमें 21 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं.' इसमें लिखा गया है, ‘वह तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में कम से कम 50 की औसत से रन बनाने वाले अकेले बल्लेबाज हैं. यहां तक कि हाल में स्टीव स्मिथ ने भी टिप्पणी की थी कि उनके जैसा कोई नहीं है. '

शोएब अख्तर ने दी पाकिस्तान टीम को विराट कोहली से 'ये बातें' सीखने की नसीहत

विज़डन के अनुसार, ‘सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने और महेंद्र सिंह धोनी के करियर के अंत‍िम दौर की तरफ बढ़ने के बाद वर्ल्‍ड में कोई भी अन्य क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो हर दिन कोहली (Virat Kohli) जैसे दबाव में खेलता हो.'कोहली ने पिछले एक दशक में टेस्ट क्रिकेट में 27 शतकों की मदद से 7,202 रन बनाये. इसके अलावा उन्होंने वनडे में 11,125 और टी20 में 2,633 रन बनाये. उनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 70 शतक दर्ज हैं और वह केवल तेंदुलकर (100) और रिकी पोंटिंग (71) से पीछे हैं.

वीडियो: डे-नाइट टेस्ट में पारी के अंतर से जीती टीम इंड‍िया