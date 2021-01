सौरव गांगुली अस्पताल में भर्ती, कोहली से लेकर Ravi Shastri ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

Aus vs Ind: रोहित शर्मा, शुभमन और ऋषभ ने रेस्तरां में किया लंच, फैन ने चुकाया खाने का बिल..देखें video

Praying for your speedy recovery. Get well soon @SGanguly99

वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट कर सौरव गांगुली को जल्द से जल्द ठीक होने के बीत कही है. सहवाग ने ट्वीट में लिखा, दादा, जल्दी से ठीक होने का. आपके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

शुक्रवार शाम वर्कआउट सत्र के बाद गांगुली के सीने में दर्द की शिकायत हुई और आज दोपहर दोबारा ऐसी समस्या के बाद परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल ले गए. अधिकारी ने कहा, ‘‘अब उनकी हालत स्थिर है. हम देख रहे हैं कि यह दर्द दिल से जुड़ी किसी समस्या के कारण है या नहीं. उनके कई परीक्षण होंगे. बता दें कि 2019 में गांगुली बीसीआई के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे. साल 2003 वर्ल्ड कप में गांगुली भारतीय टीम के कप्तान थे. 1983 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार भारतीय टीम 2003 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी.

Wishing speedy recovery to @SGanguly99. My thoughts are with his family and fans at this hour. Hope to see him back soon