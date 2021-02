Ind Vs Eng: मोइन अली की रहस्यमयी गेंद पर बोल्ड हुए कोहली, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे..देखें Video

Ind Vs Eng: रोहित शर्मा ने इंग्लैंड गेंदबाज के खिलाफ लगाया ऐसा गजब का शॉट, देखकर कोहली भी चौंके, देखें Video

विराट आउट होने के बाद थोड़े देर के लिए क्रीज पर ही रूके, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बोल्ड हो चुके हैं. थर्ड अंपायर ने टीवी रिप्ले देखा और तब जाकर कोहली को विश्वास हुआ कि मोइन ने उन्हें चकमा दे दिया है. अली ने कोहली को आउट करने के बाद जश्न मनाया. इंग्लैंड खिलाड़ी कोहली के आउट होने के बाद काफी खुश दिखाई दिए.

विराट कोहली जब पवेलियन लौटे तो भी टीवी स्क्रीन पर रिप्ले देखते हुए दिखाई दिए. कोहली को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें मोइन अली इस तरह से चकमा देकर बोल्ड कर सकते हैं.

Stone's bowling quickly, Rohit's having a day out, two huge wickets from Moeen and Leach.



A spicy pitch makes things interesting, and this is already much more watchable than the first Test.



Oh, and of course, THIS... #INDvENGpic.twitter.com/juhrjX3H8Y