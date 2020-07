विराट कोहली ने Wife के लिए पहली बार खुद से बनाया केक, अनुष्का का रहा ऐसा रिएक्शन, देखें Video

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने खुलासा किया है कि लॉकडाउन (coronavirus-induced lockdown) के दौरान उन्होंने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के बर्थडे पर केक बनाकर उन्हें खिलाया था. लॉकडाउन के दौरान उनका यह सबसे विशेष पलों में से एक था. बता दें कि मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के साथ चैट के दौरान कोहली ने इस बात का खुलासा किया है. मयंक के द्वारा पूछे गए सवाव के जवाब में कोहली ने बताया कि कैसे उन्होंने वाइफ के बर्थडे पर खुद से पहली बार केक बनाया था. कोहली ने कहा कि पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था. इसलिए केक बनाना सबसे अच्छा क्वारंटीन पल रहा. भारतीय कप्तान ने ये भी कहा कि अनुष्का को उनके द्वारा बनाया गया केक काफी पसंद भी आया. बीसीसीआई ने मयंक और कोहली के चैट को अपने ट्विटर पर शेयर किया है. बीसीसीआई के द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसके साथ-साथ कोहली ने चैट के दौरान यह भी कहा कि मयंक अग्रवाल सबसे अच्छा प्रोटीन शेक बनाते हैं.

From baking for his special someone in the lockdown to revealing the best smoothie makers in the team, @imVkohli answers it all on #OpenNetsWithMayank.



Part 2 of the show coming up soon on https://t.co/Z3MPyesSeZ. Stay tuned @mayankcricketpic.twitter.com/IuvdfOST0Y