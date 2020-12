विराट कोहली ने अगली पीढ़ी के बल्लेबाजों को बताया निरंतरता के साथ प्रदर्शन करने का राज़

लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिये मशहूर बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने अगली पीढ़ी के बल्लेबाजों को बता दिया कि अगर उन्हें प्रदर्शन में निरंतरता लानी है, तो क्या नहीं करना है! और करना क्या है, यह तो सभी जानते ही हैं कि लगातार रन बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. विराट (Virat Kohli) ने आईसीसी का "प्लेयर ऑफ द डिकेड" (Player of the decade)बनने के बाद कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर इसे हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा सोमवार को दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर चुने गए कोहली (Virat Kohli becomes player of the decade) ने बीसीसीआई की वेबसाइट पर बल्लेबाजी को लेकर अपने फलसफे के बारे में बताया. उन्होंने कहा,‘अगर सिर्फ निरंतरता पर फोकस किया जाये तो मुझे नहीं लगता कि आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप मैदान पर उतरें तो हर हालत में टीम की जीत का प्रयास करें. ऐसा सोचने पर ही आप अपनी सीमाओं और क्षमताओं से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.'

