विराट, सचिन सहित कई खिलाड़ियों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी निधन पर प्रकट की शोक संवेदनाएं

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने पूर्व राष्ट्रपति डा. प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की है. इन दिनों यूएई में टीम के साथ तैयारियों में जुटे विराट कोहली और सचिन दोनों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पूर्व राष्ट्रपति को श्रृद्धांजलि अर्पित की. डा. प्रणब मुखर्जी पिछले काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे और वह कोविड-19 से भी पीड़ित थे. बीच में एक या दो बार उनकी हालत में सुधार की खबर आयी, लेकिन सोमवार को जैसे ही उनके निधन की खबर आयी है, वैसे ही सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र से उनके प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट किए जाने की खबर आने लगीं. और भारतीय कप्तान विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने भी पूर्व राष्ट्रपित के प्रति शोक प्रकट किया. विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने मैसेज में लिखा कि भारत ने एक शानदार लीडर को खो दिया. श्री प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं.

The nation has lost a brilliant leader. Saddened to hear about the passing of Shri Pranab Mukherjee. My sincere condolences to his family. ????????

सचिन तेंदुलकर ने भी पूर्व राष्ट्रपति के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कीं

Deeply saddened to hear about the demise of former President Shri Pranab Mukherjee. He served India passionately for several decades.



My condolences to his family & loved ones. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/c7tXTSFwYw — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 31, 2020

सहवाग ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रृद्धांजलि भेंट की

My heartfelt condolences on the passing away of Shri #PranabMukherjee . Om Shanti pic.twitter.com/Q2noCKVFnq — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 31, 2020

गौतम गंभीर ने प्रणब मुखर्जी को शानदार नेता बताया

Deeply saddened to hear about the demise of former President Shri Pranab Mukherjee. He belonged to the league of leaders respected & loved across the spectrum. May god give strength to his family & loves ones. The nation will remember his immense contributions forever! pic.twitter.com/aqsilNOOgb — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 31, 2020

Over 5 decades of unparalleled service to the nation. A powerful orator, scholar who served as the 13th President of India. His intellectual prowess and political acumen were both exemplary. He came from humble beginnings and leaves as a true Bharat Ratna. RIP #PranabMukherjee — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 31, 2020

मोहम्मद कैफ ने श्रृद्धांजलि देते हुए पूर्व राष्ट्रपित के गुणों का जिक्र किया

आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक प्रकट किया